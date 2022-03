GdS – Inter, Brozovic ko. Chi al suo posto? Vecino ma non solo: le idee sul tavolo di Inzaghi

Preso atto dell'assenza di Marcelo Brozovic a Torino, Simone Inzaghi è pronto a vagliare varie ipotesi a centrocampo per sostituire il croato

Preso atto dell'assenza di Marcelo Brozovic a Torino contro il Toro, Simone Inzaghi è pronto a vagliare varie ipotesi a centrocampo per sostituire il croato. Come vi abbiamo riportato, l'indiziato numero uno sembra essere Matias Vecino, ma non è il solo scenario in gioco. Ecco il punto della Gazzetta dello Sport:

"Quando Inzaghi ha dovuto fare a meno del croato, non sempre è andata bene. Proprio per questo pare al momento da escludere lo slittamento di Nicolò Barella come regista: con il Sassuolo non aveva funzionato e il centrocampista sardo era rimasto inghiottito da un ruolo non suo. Un'opzione potrebbe essere quella di Matias Vecino nella posizione lasciata libera da Brozovic (...). In alternativa resta praticabile la strada che porta ad Arturo Vidal, che ad Anfield è parso sul pezzo psicologicamente e potrebbe far valere la sua esperienza".