Inter-Cagliari, Brozovic festeggia sui social con undici bombe

La sua emoticon per raccontare l'undicesima vittoria della squadra nerazzurra: così il croato ha celebrato il piccolo traguardo

Tanto che per raccontare le undici partite vinte dall'Interha usato 11 bombe sul suo profilo Instagram: "11 bombe di fila", ha scritto. E poi un Forza Inter. Il giocatore nerazzurro è stato importantissimo per Conte anche oggi. Aveva saltato per squalifica la gara contro il Sassuolo. È tornato in mezzo al campo contro il Cagliari e può festeggiare altri tre punti. Anche perché i tifosi nerazzurri lo hanno riempito di complimenti. Di questi tempi, vista l'assenza allo stadio, i sostenitori interisti si possono almeno far sentire così, commentando i loro post.