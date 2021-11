Brozovic sblocca l’Inter e se stesso: primo gol in Champions

Il giocatore ha segnato contro lo Sheriff il gol dell'1-0 e ha sbloccato una partita che si era complicata nonostante tanti tiri in porta

I tifosi dell'Interaspettano il rinnovo. Ausilio ha dichiarato a breve che lui e Marotta vedranno i suoi agenti e il pianeta Inter sperano di veder presto arrivare l'annuncio di un prolungamento avvenuto. Perché Brozovicè diventato indispensabile per la squadra nerazzurra ormai da diverse stagioni. E questa sera è servito un suo gol, nella gara contro lo Sheriff, per sbloccare una partita che sembrava inceppata. Tanti tiri in porta e zero gol, come in una maledizione.