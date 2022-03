Inter-Fiorentina, Brozovic out. CorSera: “Inzaghi ha deciso il sostituto”

Alle 18 l'Inter scenderà in campo a San Siro per affrontare la Fiorentina di Italiano, ultimo step prima della sosta

Alle 18 l'Inter scenderà in campo a San Siro per affrontare la Fiorentina di Italiano, ultimo step prima della sosta. L'assenza di Brozovic è pesante ma Inzaghi sembra aver già deciso il sostituto. "Il croato non ha ancora recuperato dall’infortunio di Liverpool, senza di lui in campionato una sconfitta con il Sassuolo e il pari sofferto di Torino. Al suo posto, da regista basso davanti la difesa, dovrebbe giocare Calhanoglu con Barella e Vidal interni", commenta il CorSera.