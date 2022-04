Inter, Brozovic l’imprescindibile. “Marcelo non conosce mezze misure e…”

La sfida contro la Roma potrebbe decidere la corsa Scudetto: l'Inter si affida, come al solito, alla regia di Brozovic

"Marcelo Brozovic non conosce le mezze misure e adesso che si è messo anche a fare gol, l’Inter si sente ancor più giustificata a fare la voce grossa. Il futuro è nelle mani della squadra di Inzaghi e molto passa attraverso i piedi di Brozo l’equilibratore, l’unico in grado di dettare i tempi di gioco alla squadra, sia quando si tratta di costruire sia quando bisogna soffrire e pressare". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla centralità del croato all'interno del sistema di gioco dei nerazzurri. "Brozo però è diventato insostituibile quando Spalletti cercava un regista per la sua mediana: con Conte e Inzaghi le cose non sono cambiate e la storia è sempre la stessa. Esiste un’Inter con Brozo e una senza, stasera si vedrà la prima versione, quella che da inizio aprile ha ricominciato a macinare gioco e a metter all’angolo l’avversario", spiega poi il quotidiano.