Gds – Brozovic, Inter preoccupata: pronto il piano B verso il Napoli. E Lukaku…

"Il Mondiale insinua diversi dubbi sulla ripartenza dell’Inter: Brozovic è infortunato, Lukaku a rischio depressione, Lautaro stanco, Onana ha divorziato bruscamente dal Camerun. Forse l’unico davvero carico è Dumfries, ala-goleador dell’Olanda, con il piccolo particolare che, presto o tardi, è destinato altrove per far cassa. Contro il Napoli, il 4 gennaio, Inzaghi avrà bisogno di tutti i migliori perché c’è un solo risultato utile, vincere, per rientrare nel discorso scudetto". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla situazione in casa Inter, a 10 giorni dalla sfida contro il Napoli.

Su Brozovic

"Tutto gira attorno a Brozovic. Se sta bene, gioca davanti alla difesa con Calha e Barella. Però le sue condizioni preoccupano: è pronto il piano-B con Calha play arretrato e Mkhitaryan in mezzala. Così l’Inter ha recuperato nel momento difficile. Inzaghi riparte dalla difesa solida degli ultimi tempi, con Acerbi al centro. Sembra pronto per tornare Gosens, anche se Dimarco è il titolare. In attacco il progetto sarebbe ricomporre la LuLa, ma per Lautaro resta il dubbio come per Paredes: il rientro poco prima della sfida dopo legittimi festeggiamenti. In caso, coppia Dzeko-Lukaku", conferma la Rosea.