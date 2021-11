Brozovic-Inter, questa la distanza. “E già tre club hanno mostrato interesse”

Il Paris-Saint Germain monitora con attenzione l’evoluzione della vicenda, ma anche il Newcastle: e non solo

Sono giorni che possono essere risolutivi, in un senso o nell'altro, per quanto riguarda il futuro di MarceloBrozovic. L'Inter vuole infatti sfruttare la sosta delle nazionali per accelerare la trattativa per il rinnovo, consapevole però, che non sarà facile. Spiega Tuttosport: "L’Inter mette sul piatto 5.5 milioni di euro a stagione. L’entourage dell’atleta parte da una richiesta di 7 milioni, eventualmente smussabili a 6/6.5 con bonus relativamente semplici da raggiungere. Il Paris-Saint Germain monitora con attenzione l’evoluzione della vicenda, ma anche il Newcastle, qualora Brozovic arrivasse davvero a scadenza, potrebbe provare ad ingaggiare il forte centrocampista, senza dimenticare che il 77 nerazzurro non piace solo a Leonardo e ai magpies in Inghilterra, ma pure al suo ex allenatore Antonio Conte".