CdS – Inter, Brozovic si può riprendere la scena senza Calha. E Asllani…

Simone Inzaghi pensa già alle alternative senza Calhanoglu. Un nome su tutti in pole secondo il Corriere dello Sport per il ruolo di regista

Alessandro Cosattini

L’Inter senza Calhanoglu. Sicuramente contro Fiorentina in campionato e Juventus in Coppa Italia il turco sarà costretto al forfait e allora Simone Inzaghi pensa già alle alternative. Un nome su tutti in pole position secondo il Corriere dello Sport per il ruolo di regista nerazzurro: “In assenza di Hakan Calhanoglu, evidentemente, proprio Brozovic, suo avversario giusto l’altra sera in nazionale, andrà a riprendersi il suo posto in cabina di regia.

Inter, ora Brozovic va recueprato — E’ l’occasione per recuperare la scena, dopo aver steccato in ogni occasione in cui Inzaghi, in questo inizio di 2023, l’ha riproposto tra i titolari. Anche nell’ultima gara prima della sosta, vale a dire la sconfitta con la Juve, il croato non ha brillato. Anzi, ha finito per pestarsi i piedi proprio con Çalhanoglu, abituato ormai ad avere la responsabilità della costruzione della manovra. Da questo punto di vista, allora, lo stop dell’ex-Milan potrebbe essere un vantaggio, permettendo a Brozovic di ritrovare una sorta di comfort-zone. D’altra parte, si tratta anche dell’ultima opportunità per convincere l’Inter a non cederlo a fine stagione. L’orientamento di viale Liberazione, infatti, è quello di rimuovere qualsiasi problema di incompatibilità, puntando definitivamente su Çalhanoglu.

Che fine ha fatto Asllani — Tanto più che in casa c’è già Asllani, acquistato la scorsa estate proprio per coprire il vuoto di un vice-Brozovic. Il campo, poi, ha detto che il turco merita quel ruolo. Ma l’albanese, con i suoi 21 anni appena compiuti, rappresenta comunque il futuro. E l’Inter non ha nessuna intenzione di compiere passi indietro. Al contrario, l’auspicio è che le rotazioni ridotte in mezzo al campo, adesso permettano all’ex-Empoli di recuperare lo spazio nelle ultime settimane. Dal 5 febbraio, ovvero dal derby con il Milan, infatti, non ha più messo piede in campo. E sono trascorse ben 8 gare…”, si legge sul quotidiano.