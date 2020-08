In Spagna – Brozovic nel mirino del Monaco: è una richiesta di Kovac. Ma l’offerta…

La voce è partita dalla Spagna, dal sito specializzato di calciomercato, ‘todofichajes.com’. Se ne è parlato anche in Italia fino a quando anche in Francia i vari siti hanno preso in considerazione l’ipotesi. Insomma, c’è un’indiscrezione che sta facendo il giro dell’Europa e che parla di Marcelo Brozovic.

Stando a quanto riportano in origine dalla Spagna, sul croato sarebbe piombato il Monaco. Il giocatore avrebbe detto al suo agente che non gli dispiacerebbe lasciare Milano. E anche se si parla del Bayern sarebbe il Monaco, squadra del Principato, ad essersi piazzata in pole per l’interista. Sarebbe un’esplicita richiesta di Kovac. 22 mln la possibile offerta per il giocatore, ma la valutazione dell’Inter è molto più alta.

(Fonte: todofichajes.com)