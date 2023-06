In casa Inter tiene banco il caso Marcelo Brozovic. Il croato ha confermato l'intenzione di non accettare la ricca proposta dei sauditi dell'Al Nassr (triennale da 20 milioni a stagione) per aspettare il Barcellona. Sfumano così per l'Inter i 23 milioni pattuiti nei giorni scorsi, anche i catalani potrebbero arrivare a mettere sul piatto 15-18 milioni nel weekend.