Verso Lecce-Inter, dubbio Brozovic: la sensazione è che il centrocampista…

A quattro giorni dall'esordio in campionato contro il Lecce, il centrocampista croato rimane in dubbio

In vista della prima di campionato sul campo del Lecce, l'unico dubbio in casa Inter riguarda la presenza di Marcelo Brozovic. Ieri il croato si è allenato a parte dopo l’affaticamento al polpaccio destro. Come riporta il Corriere della Sera, la sensazione è che il centrocampista verrà impiegato solo in assenza del minimo rischio.