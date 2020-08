CorSera – Brozovic, la misura è colma: fu multato dopo l’alcol test, ma ora l’Inter vuole…

“Due settimane fa il ritiro della patente per essere risultato positivo all’alcol test, ma Marcelo Brozovic è senza pace”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito alla bravata di Brozovic che ha dato in escandescenza in un pronto soccorso di Milano perché pretendeva che un amico, ferito lievemente ad una gamba, diventasse prioritario rispetto ad altri codici gialli o rossi. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i carabinieri, chiamati dai sanitari dell’Ospedale. “La società lo aveva multato dopo l’alcol test, ora vuole riflettere prima di prendere eventuali provvedimenti, ma la misura per certi ripetuti atteggiamenti è colma”, il commento del CorSera.