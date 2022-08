Inter, l’infortunio di Brozovic non preoccupa. Ma Inzaghi sceglie la prudenza

Non ci sarà Marcelo Brozovic nell'Inter che questa sera affronterà il Villarreal nell'ultimo test pre campionato. Nulla di preoccupante, come spiega il Corriere dello Sport: "Marcelo Brozovic ha avvertito un fastidio muscolare al polpaccio. Niente di grave: il croato è stato fermato da un affaticamento, ma rischiarlo nel match contro il Villarreal non sarebbe stato saggio. Ecco perché stamani il numero 77 non sarà nell'elenco dei nerazzurri che partiranno da Malpensa in aereo per Pescara. Un peccato perché il tecnico di Piacenza aveva intenzione di mettere in campo l'undici sul quale avrebbe puntato anche contro la formazione di Baroni, ovvero con Skriniar per la prima volta titolare in un'amichevole ufficiale. Al posto di "Brozo" davanti alla difesa ci sarà così il sorprendente Asllani che in questo precampionato ha conquistato tutti e ha dimostrato di poter sostituire il più esperto compagno.