Inter, Brozovic divide i giornali sportivi: “Non è più lui”; “Ma ha giocato 116 palloni”

Il calcio è una questione di punti vista. Spesso, spessissimo. Stessa partita due giudizi diversi. È quello che è successo a Brozovic quest’oggi se si leggono le pagelle di due giornali diversi, TuttoSport e Corriere dello Sport. Il CdS non lo vede più lo stesso, gli rifila 5.5 in pagella e sottolinea che “Non è più quello dello scorso anno. Ha perso precisione negli appoggi e in fase di recupero del pallone gli manca qualcosa. Oltre 100 passaggi, ma senza convincere”.

Invece per il quotidiano torinese la prestazione del croato contro lo Shakhtar vale almeno 6.5. “Gioca moltissimi palloni (116), a volte si eclissa, ma rispetto alle gare precedenti è dentro la partita fino alla fine”, così la vede TS.

La Gazzetta dello Sport dà al giocatore lo stesso voto del CdS, 5.5. E aggiunge: “Rivince la palma del giocatore che gioca più palloni (116). La questione è come li giochi: non benissimo, visto che le palle perse sono tante (18). Regista un po’ così, da ‘B movie'”, si legge sulla rosea.

Anche FCINTER1908.it a Brozo aveva dato 5.5, questa la motivazione: “Se ci fosse un bonus per i palloni toccati, lo vincerebbe di sicuro. Nel senso che ogni volta tocca il pallone 5-6-7 volte prima di liberarsene. Rallentando il gioco“.