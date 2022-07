Inter, pure Brozovic si allena in vacanza. Inzaghi: “Per lui stagioni meravigliose”

Anche lui è atteso alla Pinetina per il ritiro e la preparazione estiva dell'Inter. Marcelo Brozovic arriverà nei prossimi giorni a Milano e intanto, anche lui - come tanti suoi compagni - in vacanza dedica alcune ore del giorno al lavoro in palestra. Oggi ha postato un momento del suo allenamento con la solita bomba come didascalia. Di lui oggi ha parlato anche Inzaghi in conferenza stampa sottolineando ancora una volta quanto lo ritiene importante. Lo ha fatto quando gli hanno chiesto di Asllani, acquistato dal club interista proprio per dare un po' di respiro e un sostituto credibile al croato.