Brozovic, situazione sotto controllo. “Al momento non preoccupa, contro il Lecce…”

Marcelo Brozovic non ha preso parte all'amichevole di Pescara contro il Villarreal per un leggero fastidio al polpaccio. Inzaghi non ha voluto rischiare, soprattutto a una settimana dall'inizio del campionato. "Correre rischi inutili era l'ultimo brivido che l'allenatore avrebbe voluto correre, logicamente. Al momento la situazione del regista non preoccupa e si prevede un recupero in tempo per la trasferta di Lecce, ma con una settimana di lavoro all'orizzonte è ancora presto per sbilanciarsi ostentando certezze", spiega La Gazzetta dello Sport.