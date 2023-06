Brozovic, sì all’Al Nassr. Barça impossibilitato, nessuna offerta. “Sospiro sollievo Marotta”

"Eppure l’idolo della tifoseria interista fino a ieri sera aveva tenuto in scacco il mercato nerazzurro. La buona volontà degli arabi, volati a Zagabria per convincere il centrocampista ad accettare la corte dell’Al Nassr (inizialmente tre anni a 20 milioni), non era servita a smuovere il giocatore. I suoi agenti mercoledì avevano ascoltato la delegazione saudita ma lui aveva tergiversato. Messo alla porta dall’Inter dopo aver rinnovato il contratto nella primavera scorsa (invece di andare a scadenza come Skriniar), era determinato a scegliere da solo la propria destinazione".