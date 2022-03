Sky – Brozovic, buone notizie per Inzaghi. Ma la sua presenza è ancora incerta

Gli esami strumentali sostenuti hanno dato esito negativo, ma ancora non si sa se il centrocampista sarà in campo domenica

L'Inter tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Gli esami strumentali sostenuti hanno dato esito negativo, ma ancora non si sa se il centrocampista sarà in campo domenica contro il Torino.

"Una buona notizia sicuramente per Simone Inzaghi, vista la centralità di Brozovic nel progetto nerazzurro. L'allenatore dell'Inter però non sa ancora se potrà contare sul croato per la prossima gara di campionato contro il Torino, in programma domenica 13 marzo alle 20.45. Gli allenamenti di giovedì 10 e venerdì 11 marzo saranno infatti decisivi per capire se Brozovic ci sarà o meno nella trasferta di campionato contro il Torino", riporta Sky Sport.