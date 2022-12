Brozovic al lavoro, problema smaltito. Inzaghi sorride: Correa e D’Ambrosio rientro vicino

"Buone notizie per l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, in vista della ripresa del campionato con il big match contro il Napoli del 4 gennaio. All’allenamento di ieri alla Pinetina ha preso parte anche Marcelo Brozovic, che si è tagliato le vacanze di un paio di giorni ed è rientrato così in anticipo dopo gli impegni con la Croazia ai Mondiali in Qatar. Il regista sembra aver smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a saltare per precauzione la finalina per il terzo posto contro il Marocco. Non ha invece preso parte alla seduta Stefan De Vrij: il difensore olandese ha subito una botta alla caviglia nella seduta di lunedì. Allenamento in gruppo per Correa e D’Ambrosio, sempre più vicini al recupero dai rispettivi infortuni", spiega il Corriere della Sera.