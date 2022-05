Inter, Brozovic imprescindibile. E dalla Lega arriva il punto esclamativo alla stagione

Il centrocampista dell'Inter è stato scelto come il miglior mediano della Serie A e verrà premiato assieme ad altri 4 giocatori

"Un ennesimo attestato, utile per certificare quello che in fondo si sapeva già. Marcelo Brozovic sarà premiato dalla Lega Serie A come miglior centrocampista del campionato. Un riconoscimento che diventa un punto esclamativo sulla stagione del croato, uomo imprescindibile nell’Inter di Inzaghi: non a caso, senza di lui l’Inter non è mai riuscita a vincere in campionato, lasciando per strada punti pesanti che potrebbe costargli il titolo. Una sconfitta in casa col Sassuolo e due pareggi, contro Torino e Fiorentina (ancora a San Siro). Insieme a Brozo verranno premiati anche il milanista Maignan (miglior portiere), Bremer del Torino (miglior difensore) e il laziale Immobile (miglior attaccante); premio miglior U23 a Osimhen del Napoli", riporta La Gazzetta dello Sport.