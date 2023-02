Inter, torna Brozovic in regia. Riposa uno tra Mkhitaryan e Barella. È il momento di Gosens

"Sul centro destra Darmian, nonostante un problemino alla caviglia accusato col Porto (ma comunque superato), resta favorito su D'Ambrosio (che quindi scenderebbe in campo dall'inizio se il compagno non ce la facesse). Al centro del trittico arretrato testa a testa tra Acerbi e De Vrij (si dovrà capire se Inzaghi sia pronto a cambiare due pedine su tre rispetto alla gara col Porto). A sinistra spazio a Gosens, in mezzo riecco Brozovic, con uno fra Mkhitaryan e Barella in panchina", spiega Tuttosport.

"Dopo un ottimo inizio di stagione e un Mondiale comunque positivo con l’Olanda, Dumfries ha perso il posto da titolare. L’ex PSV a Bologna è chiamato ad una prova importante: sia per riprendersi il posto nell’undici iniziale, sia per evitare che le sue prestazioni declassino il valore del suo cartellino. Discorso a tratti simili per Gosens. Adesso è il suo momento, quello di dimostrare le proprie capacità, quelle doti tanto ammirate in quel di Bergamo e solo intraviste con l’Inter. Per giocare di più ed evitare di finire sul mercato tra pochi mesi", aggiunge il quotidiano.