Tegola Brozovic, Repubblica: “Fuori per almeno tre partite. Due idee per Conte”

L’Inter questa sera, alle 21.45, sfiderà la Sampdoria nel recupero di campionato con l’obiettivo di vincere e di mettere pressione a Lazio e Juventus. Conte ci crede e lo ha dimostrato e ribadito a parole in conferenza stampa. “Ci crede, e a questo punto sarebbe assurdo non farlo. La sua Inter aveva salutato la Serie A con la dura lezione dello Stadium, un 2-0 tondo, chiuso dal gol capolavoro di Dybala. L’ex ct per primo sembrava aver perso i sogni di scudetto. Ma quell’8 marzo, festa della Signora, è lontano”, spiega Repubblica che evidenzia come la situazione attuale sia totalmente diversa. L’Inter ha davanti a sé 13 partite e, nel girone d’andata, conquistò 31 punti sui 39 a disposizione. Qualora il rendimento fosse analogo, i nerazzurri arriverebbero a 85 punti, uno in più di quanti ne bastarono a Conte al primo anno di Juve per vincere lo scudetto ai danni del Milan. “È solo una suggestione, ma nella testa dell’ex ct conta moltissimo”, commenta il quotidiano.

CALENDARIO E BROZOVIC – L’Inter ha un alleato importante e si chiama calendario: nelle 13 sfide da qui al termine del campionato, i nerazzurri hanno partite alla portata, con i pericoli maggiori rappresentati dagli incroci con Verona e Roma il 9 e il 13 luglio, prima della “doppietta infernale” con Napoli alla penultima in casa e la trasferta di Bergamo all’ultima giornata. Intanto l’Inter si approccia al match con la Samp non nel migliore dei modi: “A dar noia sono l’ennesimo infortunio di Sensi e un risentimento muscolare per Brozovic, che dovrà riposare una decina di giorni: fuori oggi, mercoledì col Sassuolo e domenica prossima a Parma. Conte a centrocampo dovrà scegliere chi affiancare a Barella fra Gagliardini e Borja Valero”, commenta Repubblica.