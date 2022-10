Inter, Brozovic è tornato a lavorare sul campo: ha nel mirino questa sfida

Quando torna Marcelo Brozovic? Ieri il croato ha ripreso a lavorare sul campo in casa Inter: ecco le ultimissime

Quando torna Marcelo Brozovic ? La lesione muscolare al flessore della coscia sinistra non è ancora superata, ma da ieri il croato ha ripreso a lavorare sul campo in casa Inter.

Come riportato da Sky, per le ultime 2 o 3 partite prima della sosta può tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Difficilmente rientrerà la prossima settimana, più probabile quella dopo, la prima di novembre. Nel mirino in particolare c'è Juventus-Inter del 6 novembre.