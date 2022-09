Brozovic, anche Sky conferma: “Sta bene e va a Udine. Oggi nella rifinitura ha…”

Anche Sky Sport conferma le indiscrezioni raccolte da FCINTER1908 su Marcelo Brozovic . Nessun allarme in casa Inter per quanto riguarda il croato, sta bene e sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi . Ecco quanto accaduto oggi nella rifinitura.

"Oggi Brozovic per precauzione non ha svolto tutti gli esercizi durante la rifinitura, ma solo per non sovraccaricare. Il croato sta bene e partirà con la squadra per Udine", ha specificato Matteo Barzaghi in onda a Sky Sport.