Libero – Brozovic, rinnovo vicino: ecco le cifre. Belotti? Si parla di Inter e Milan, Cairo…

Le parole di Marotta in merito all'imminente rinnovo di alcuni pezzi pregiati tranquillizzano i tifosi dell'Inter. Oltre a Lautaro e Barella, è impellente il dossier Brozovic, il cui contratto è in scadenza a giugno. Dalla Spagna si vocifera di un interesse del Barcellona per il croato per gennaio. "Uno scenario possibile", commenta Libero, solo nel caso in cui non dovesse arrivare la firma. E per Brozovic l'intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di 6 mln di euro a stagione.