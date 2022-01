Rinnovo Brozovic, ci siamo. “Accordo ratificato dopo l’Atalanta: le cifre”

Cresce l'attesa per la fumata bianca in merito al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic ma il traguardo è vicino

Cresce l'attesa per la fumata bianca in merito al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic ma il traguardo è vicino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i tempi di attesa sono praticamente agli sgoccioli:

"Missione compiuta anche in questo caso: dopo la gara con l’Atalanta sono attesi in sede il papà procuratore e l’avvocato di famiglia per ratificare l’accordo trovato fino al 2026 a 6 milioni di ingaggio più bonus".