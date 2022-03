Brozovic, a rischio la gara con la Fiorentina: Inzaghi studia le alternative. Vidal…

Anche ieri il centrocampista croato si è allenato a parte. In dubbio la sua presenza contro la Fiorentina

Come sottolinea il Corriere della Sera, il problema al polpaccio accusato nella gara contro il Liverpool non è stato ancora del tutto smaltito, "e per Brozovic resta soltanto la seduta di rifinitura di oggi per capire se potrà essere o meno della partita. Simone Inzaghi, intanto, sta studiando le possibili alternative, con Vidal favorito su Vecino e Gagliardini. In difesa mancherà ancora De Vrij, che rientrerà soltanto dopo la sosta".