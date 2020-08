Il Giornale – Brozovic, le scuse non bastano: cattivo segnale per l’Inter. Ora il suo prezzo…

Marcelo Brozovic rischia di pagare a caro prezzo la disavventura capitatagli nella notte tra giovedì e venerdì. Il croato ha accompagnato un amico ferito ad una gamba ad un pronto soccorso e ha perso la pazienza quando i medici hanno dato priorità a codici gialli o rossi. L’edizione odierna de Il Giornale ne parla così, tratteggiando anche un’ipotesi sul futuro: “Brozovic, allora, ha recuperato lucidità e capito di aver esagerato: ha chiesto scusa a medici, infermieri pazienti, carabinieri e se l’è cavata con una brutta figura. Gli basterà rimediare con un figurone nell’ultima di campionato contro l’Atalanta? Probabilmente no, il senso civico fa gol in altro modo. Ma queste deviazioni di fine stagione non sono un buon segnale per il futuro: escono troppi racconti, che l’Inter voglia venderlo è possibile, ma così il prezzo si abbassa”.