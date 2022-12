Sorpresa Brozovic: è già alla Pinetina, il croato spinge per rientrare. Si ferma De Vrij

"Sorpresa alla Pinetina: con qualche giorno di anticipo, Marcelo Brozovic è tornato a lavorare alla Pinetina: il croato prova a rimettersi in forma in vista del Napoli e in A non gioca titolare dal 18 settembre... Intanto, botta alla caviglia in allenamento per De Vrij: l’olandese salta il Sassuolo, da verificare per il Napoli", spiega La Gazzetta dello Sport