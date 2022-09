Infortunio Brozovic, attesa Inter per i nuovi esami: i tempi minimi di recupero

I tempi minimi di recupero per Marcelo Brozovic, infortunatosi in nazionale durante la sosta: li svela Sky Sport

I tempi minimi di recupero per Marcelo Brozovic , infortunatosi in nazionale durante la sosta. Come riportato da Sky Sport, settimana prossima si sottoporrà a nuovi esami di controllo, ma lo stop si preannuncia lungo.

Simone Inzaghi salvo sorprese dovrà rinunciare al proposto regista per almeno 6 partite. L’Inter conta di riaverlo per fine ottobre, nello specifico la speranza a oggi è per la gara del 26 contro il Viktoria Plzen in Champions League.