GdS – Brozovic, il giorno è arrivato: test sul campo con vista sulla Fiorentina

Provino sul campo oggi per Marcelo Brozovic con vista sulla Fiorentina. Quella odierna sarà una giornata chiave per capire se il croato tornerà a disposizione di Simone Inzaghi in casa Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport: "Il giorno è arrivato: oggi Brozovic proverà a forzare in campo. È un momento importante: il croato capirà se il polpaccio della gamba destra sarà finalmente più sciolto, così da essere a disposizione per sabato contro la Fiorentina", si legge.