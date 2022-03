Ora Brozovic deve trascinare l’Inter: “Con la Juve una finale. E Marcelo ha in testa di…”

Dopo la soddisfazione per il prolungamento con l'Inter, Marcelo Brozovic si è rimesso subito al lavoro. Non c'è, infatti, tempo da perdere

Dopo la soddisfazione per il prolungamento con l'Inter , Marcelo Brozovic si è rimesso subito al lavoro. Non c'è, infatti, troppo tempo da perdere. Alla ripresa del campionato, è in programma la partita contro la Juventus a Torino, una partita che, vista la situazione, per i nerazzurri diventa una vera e propria finale. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Brozovic, Bastoni, Barella e Lautaro: a chi altro chiedere, in fondo, di spingere il piede sull’acceleratore per gli ultimi due mesi di stagione? Sono loro i calciatori chiamati a rialzarsi, sotto i consigli di Simone Inzaghi. «Sono sicuro di una cosa: daremo tutto quello che abbiamo per vincere lo scudetto e la Coppa Italia», ha detto ancora Brozovic. A Torino, tra 10 giorni esatti, è in programma una finale. Il coccodrillo ha in testa di arrivarci al top: in questi giorni si sta gestendo, da martedì tornerà ad allenarsi con i compagni. E sì che un rinnovo migliora l’umore. Ma vuoi mettere, vincere a Torino con la Juve?".