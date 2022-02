Brozovic squalificato, è in tribuna per assistere a Inter-Sassuolo

Il calciatore ha postato una stories con la sua visuale del Meazza: per sostituirlo Inzaghi ha impiegato Barella e con lui ci sono Gagliardini e Calhanoglu

È squalificato (per somma di ammonizioni) ma è in tribuna ad assistere a Inter-Sassuolo. Marcelo Brozovic ha mostrato la sua presenza sui social con un video postato nelle Instagram Stories prima dell'inizio della gara. Inzaghi per sostituirlo ha impiegato Barella e accanto a lui ci sono Gagliardini e Calhanoglu. L'unico precedente senza il croato in campo dal primo minuto, in questa stagione, risale all'ottavo di Coppa Italia contro l'Empoli e i nerazzurri erano finiti ai supplementari.