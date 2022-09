Udinese-Inter, CdS: ”Almeno 4 cambi rispetto al Plzen. Brozo c’è, in attacco…”

''La tradizione positiva che ha con l'Udinese nei 12 precedenti (10 successi, 1 pari e 1 ko) non gli interessa. O quanto meno non lo aiuta a considerare meno impegnativa una trasferta sulla carta assai insidiosa. Simone Inzaghi vuole arrivare alla sosta con un'altra vittoria, la terza di fila, per dimenticare gli scivoloni contro le big (Lazio, Milan e Bayern Monaco) e per tenere almeno invariato il distacco dalla vetta''. Apre così l'articolo del Corriere dello Sport di presentazione in merito a Udinese-Inter , match delicato e insidioso per i nerazzurri di Inzaghi. ''Alla Dacia Arena sa che lo aspetta una vera e propria trappola sia perché i bianconeri nelle ultime quattro giornate hanno sempre conquistato i tre punti sia perché hanno meccanismi che funzionano come un orologio svizzero. In più arrivano alla sfida con meno pressioni rispetto ai nerazzurri: per la prima volta dal dicembre 2014, hanno più punti in classifica rispetto a loro (13 contro 12) e il morale è a mille'', conferma il quotidiano.

In casa Inter, però, c'è grande fiducia dopo le vittorie contro il Torino e il Plzen. ''Rispetto a martedì qualche avvicendamento ci sarà. Quattro o cinque. Non solo perché, come previsto, Lukaku non è partito con i compagni e Calhanoglu si è fermato per un problema muscolare al flessore della coscia sinistra. Per la sostituzione del turco Gagliardini è favorito su Mkhitaryan sia perché l'armeno è stato titolare in Boemia sia perché l'Udinese è una squadra molto fisica e i centimetri di Gaglia potrebbero essere utili. La mediana sarà completata da Barella e Brozovic (il croato ha saltato la partitella di ieri, ma niente allarmi) più gli esterni Dumfries, all'ottava di fila dal 1', e Gosens, avanti su Dimarco. In attacco invece Lautaro Martinez, che ha riposato inizialmente in Europa, si riprenderà una maglia nell'undici iniziale: al suo fianco è ballottaggio tra Dzeko e Correa. Inzaghi si è preso una notte per riflettere: il bosniaco, alla caccia del gol numero 100 in A, appare leggermente avanti per la grande prestazione di Plzen'', prosegue il CorSport che dà Acerbi favorito su De Vrij e Handanovic titolare al posto di Onana.