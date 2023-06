EDICOLA CDS – Brozovic via, va in Arabia: ora Frattesi all’Inter

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 26 giugno: spazio anche al mercato dell'Inter

È sempre più vicina la cessione di Marcelo Brozovic in casa Inter. Una volta detto addio al croato, i dirigenti nerazzurri accelereranno per chiudere il colpo Davide Frattesi. Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola lunedì 26 giugno, con grande spazio dedicato alla Juventus. Si parla però anche dell'Inter.