Bruno: “Calvarese? Incapace, non vedeva l’ora di dare rigore alla Juve. Cuadrado…”

Intervenuto a Tiki Taka, l'ex difensore Pasquale Bruno non ha usato mezzi termini per definire Calvarese:

"Dopo il gol di Chiellini si vedeva che non aspettava altro per dare rigore alla Juve. Non capivo se avesse fatto apposta o fosse incapace. Quando arbitrano certe squadre, si portano il pannolino certi arbitri. Un incapace non può rovinare un campionato del genere".