Bruno: “Con Cuadrado mi sarei comportato male. Alla prima simuli, poi ti avverto che…”

Le parole dell'ex difensore: "Cuadrado? La prima entrata avrebbe simulato, poi gli avrei detto che gli facevo male a costo di farmi cacciare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pasquale Bruno, ex difensore, ha parlato di nuovo così di Juan Cuadrado e della sua tendenza a simulare: "Cuadrado? Con lui mi sarei comportato male. La prima entrata avrebbe simulato, poi gli avrei detto che gli facevo male a costo di farmi cacciare. Tutti i difensori di allora l’avrebbero fatto. La situazione sta diventando molto pesante. Chi vede il calcio sa quali sono i calciatori che simulano, anche Vlahovic per esempio lo fa. Gli arbitri non sanno che tendono a simulare? Perché fischiano falli? Io questo non lo capisco. Purtroppo oltre ai grandi giocatori mancano anche i grandi arbitri".