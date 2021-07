Bruno Fernandes: “Joao Mario al Benfica? Se lo Sporting avesse voluto…”

Le parole del centrocampista dello United: "Joao Mario? È un professionista e continuerà ad esserlo al Benfica. Gli auguro il meglio"

Bruno Fernandes, ex centrocampista dello Sporting Lisbona oggi al Manchester United, ha parlato così del passaggio di Joao Mario, ex colonna dei Leoes, ai rivali del Benfica: "Non ho nulla da commentare. Penso che se lo Sporting avesse voluto tenerlo e se João avesse voluto restare, sarebbe rimasto. Ha avuto una figlia di recente, voleva restare in Portogallo. Per noi è dura uscirne. È un professionista e continuerà ad esserlo al Benfica. Gli auguro il meglio. È un giocatore con cui ho un buon rapporto. Gli auguro il meglio, ma tifo sempre per lo Sporting. Farà del suo meglio per il Benfica, da professionista".