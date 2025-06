C'é chi dice no agli ingaggi stratosferici della Pro League saudita. E' il caso di Bruno Fernandes che, scrive la Bbc, ha rifiutato un'offerta tra gli 80 ed i 100 milioni di sterline per lasciare il Manchester United e trasferirsi all'Al-Hilal, il club che sta tentando di portare in panchina Simone Inzaghi, in tempo per partecipare al Mondiale per club.