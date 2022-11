Bruno Fernandes: “Ronaldo? Nessun problema. Video in spogliatoio? Uno scherzo”

Bruno Fernandes , centrocampista del Manchester United, ha parlato a Sky Sports UK dal ritiro del Portogallo in Qatar, spiegando che "non c'è alcun problema" con il compagno di squadra dei 'Red devils' Cristiano Ronaldo , con il quale si era scambiato a stento un saluto nello spogliatoio. Bruno Fernandes ha sottolinea che si "è trattato solo uno di uno scherzo".

"Non ho letto l'intervista, ma con Cristiano è tutto ok - spiega -. Siamo in Nazionale, con il Portogallo: la cosa principale alla quale penso è questa, dobbiamo stare concentrati tutti sul Mondiale. Cristiano ne ha giocati cinque, ci ha aiutati a essere qui e noi tutti vogliamo dare il massimo". A proposito della freddezza che traspare dal video, fra lui e CR7, aggiunge: "Ma l'avete vista con il suono? Era uno scherzo tra noi, ma senza l'audio non si capisce. La gente adesso non conosce la verità. Non ho problemi con alcuno, penso a fare il mio lavoro e basta".