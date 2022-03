Bruno: “Juve, Allegri è il problema: rovina pure Vlahovic. E non si scriva più questa cazzata”

L'attacco dell'ex calciatore: "Vale la pena continuare con questo gioco che non esiste? Sta rovinando anche Vlahovic"

Ospite nel salotto di Tiki Taka, Pasquale Bruno, ex calciatore, non ha risparmiato una dura critica alla Juventus per il suo gioco e in particolare a Massimiliano Allegri: "Giocando così non vai lontano, in Italia magari sì visto l'organico: arriverà in Champions ma ricordiamoci che i bookmakers ad inizio campionato davano Inter e Juve favorite per lo scudetto, ora non c'è tutto questo entusiasmo. Con Vlahovic qualcosa è migliorato, ma il problema sono questi quattro anni di contratto ad Allegri e questi 60 milioni di ingaggio: ne vale la pena? Vale la pena continuare con questo gioco che non esiste? Sta rovinando anche Vlahovic: prima segnava sempre a Firenze, qui fa fatica. Credo sia colpa di Allegri questa involuzione. I giornalisti devono smettere di scrivere cazzate, Vlahovic non è un fenomeno: è molto interessante ma non è un fenomeno".