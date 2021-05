Bruno: “Mourinho, ultimi anni disastrosi. Juve? Le figura di m…a…”

Così l'ex calciatore a Tiki Taka: "Mourinho? E' stato furbo perché ha capito che in Inghilterra non ha più spazio, il Bayern è coperto e così anche in Spagna"

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Pasquale Bruno, ex calciatore, ha parlato così del momento della Juventus e non solo: "Se va via Pirlo devono andare via Nedved e Paratici. E' stato un azzardo perché dovevano affiancargli un dt di esperienza come Capello e Lippi. L'intervista di Pirlo dopo il Milan è stata imbarazzante, abbandonato e solo. Hanno fatto anche figuracce a livello internazionale: le figure di merda non contano? Mourinho? E' stato furbo perché ha capito che in Inghilterra non ha più spazio, il Bayern è coperto e così anche in Spagna. Cinque anni fa non avrebbe mai scelto la Roma, è un grande colpo. Gli ultimi anni in Inghilterra sono stati disastrosi: ha litigato con lo spogliatoio al Tottenham".