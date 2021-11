Bruscolotti: “Inter-Napoli, presto per parlare di sfida scudetto. Insigne vuole…”

Giuseppe Bruscolotti, fedelissimo nella storia del Napoli, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport verso Inter-Napoli

Giuseppe Bruscolotti, fedelissimo nella storia del Napoli, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport verso Inter-Napoli: “Troppo presto per parlare di sfida scudetto. C’è ancora tanta strada da fare prima di fare certi discorsi… L’Inter deve necessariamente vincere e per questo potrebbe concedere qualcosa di più al Napoli, che quando ha gli spazi per colpire può diventare davvero molto pericoloso”.