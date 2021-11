Brustia: “Sognavo il gol fin da bambina. Ora l’Hellas, non dobbiamo sottovalutarle”

La centrocampista dell'Inter ha parlato a Inter Tv dopo la rete decisiva segnata nel finale contro la Fiorentina

"Non ricordo bene il gol, è stato un momento bellissimo, lo sognavo fin da quando ero bambina. Sono felice, è stato un gol decisivo. Sono punti importanti, ce li teniamo stretti. Con la Juve ottima partita, siamo partiti proprio da lì. Hellas? Non dobbiamo sottovalutarli e giocare come sappiamo, è una squadra che difende bene, dobbiamo avere pazienza di sbloccare la partita".