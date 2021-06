Bucchioni: “Calhanoglu, bel colpo Inter. Decisione Milan incomprensibile”

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il prossimo arrivo di Hakan Calhanoglu all'Inter

"Non capisco perché il Milan si sia privato di un giocatore che è stato molto importante la scorsa stagione. Il girone d'andata e anche nel finale il turco ha fatto cose straordinarie, faceva l'attaccante e il centrocampista. Forse ha pagato il dispendio di energie, ma è stato comunque importante. Il Milan forse ha in mente qualcun altro e troverà anche di meglio o più funzionale per Pioli, ma adesso l'Inter fa un bel colpo. Per Inzaghi sarà come Luis Alberto".