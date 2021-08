Bucchioni: “Calhanoglu sottovalutato da tutti: l’Inter in realtà ha preso…”

Le parole del noto giornalista sportivo in diretta a Sportitalia sul centrocampista nerazzurro, arrivato dal Milan

In amichevole ha già dimostrato di essersi ambientato all'Inter e in particolare negli schemi di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal Milan. Così Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, ha commentato l'acquisto del turco da parte dell'Inter: "Il giocatore Hakan Calhanoglu è stato sottovalutato da tutti al Milan, dalla squadra e dai tifosi. L'Inter non ha preso solo un centrocampista, ma quello che ormai viene definito tuttocampista. È in grado di occupare qualsiasi posizione da metà campo in su, è un affare sottovalutato".