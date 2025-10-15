"L'Inter va a Roma con l'idea di vincere, anche perché ha soluzioni in attacco che si sono moltiplicate", spiega Bucchioni

Matteo Pifferi Redattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 18:46)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così di Roma-Inter:

"Al di là di questo test importante, è uno scontro diretto, l'Inter è cresciuta molto in personalità, sta cominciando a interpretare un altro tipo di calcio. Vedi più verticalità, imprevedibilità. E' più padrone del gruppo Chivu, mi piace anche il suo turnover, che dovrebbe portare l'Inter in primavera a essere meno stanca. La Roma che ho visto con la Fiorentina mi sembrava più indietro.

L'Inter va a Roma con l'idea di vincere, anche perché ha soluzioni in attacco che si sono moltiplicate. Non mi aspettavo un Chivu così pronto e capace di portare avanti un gruppo così. E' un punto importante in un percorso di crescita questo incontro".

Meglio Camarda o Pio Esposito? — "Camarda è un bambino, anche nell'U21. Fa qualcosa di straordinario. E' stato sempre più grande della sua età. In quella fascia di età due anni sono tanti. Pio Esposito è più avanti, si sta ritagliando grandi spazi ma anche l'altro me lo aspetto a grandi livelli. E in prospettiva può diventare molto forte".