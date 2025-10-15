FC Inter 1908
Bucchioni: “Camarda ancora bambino, Pio Esposito più pronto. Chivu? Non me l’aspettavo così…”

"L'Inter va a Roma con l'idea di vincere, anche perché ha soluzioni in attacco che si sono moltiplicate", spiega Bucchioni
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così di Roma-Inter:

"Al di là di questo test importante, è uno scontro diretto, l'Inter è cresciuta molto in personalità, sta cominciando a interpretare un altro tipo di calcio. Vedi più verticalità, imprevedibilità. E' più padrone del gruppo Chivu, mi piace anche il suo turnover, che dovrebbe portare l'Inter in primavera a essere meno stanca. La Roma che ho visto con la Fiorentina mi sembrava più indietro.

L'Inter va a Roma con l'idea di vincere, anche perché ha soluzioni in attacco che si sono moltiplicate. Non mi aspettavo un Chivu così pronto e capace di portare avanti un gruppo così. E' un punto importante in un percorso di crescita questo incontro".

Meglio Camarda o Pio Esposito?

"Camarda è un bambino, anche nell'U21. Fa qualcosa di straordinario. E' stato sempre più grande della sua età. In quella fascia di età due anni sono tanti. Pio Esposito è più avanti, si sta ritagliando grandi spazi ma anche l'altro me lo aspetto a grandi livelli. E in prospettiva può diventare molto forte".

