Bucchioni: “Questo campionato sembra la Formula 1. Spalletti straordinario”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così del Napoli e della lotta scudetto

"In questo campionato emozionante come da tempo non accadeva può succedere di tutto. Sembra la Formula 1 con sorpassi e controsorpassi. Fiorentina e Napoli hanno fatto un percorso simile, ognuno con i suoi obiettivi. Meritano Europa League e Scudetto, queste due squadre vogliono giocare a calcio con la loro personalità guardando però anche alla fase difensiva. L'equilibrio è molto simile, anche se i valori sono diversi. La forza del Napoli è proprio quella di poter cambiare pelle, anche con moduli diversi. Il lavoro di Spalletti è stato straordinario. Con Osimhen comunque è tanta roba: mette a disagio le difese con i movimenti e la velocità, credo che Spalletti stia pregando affinché ci sia".