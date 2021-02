Bucchioni: “Quanti danni al nostro calcio per Ibra-Lukaku e Juve-Inter? Lega e FIGC…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle vicende di cui tanto si è discusso nell'ultimo periodo

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato delle vicende che hanno catalizzato l'attenzione nell'ultimo periodo. Queste le sue considerazioni: "E’ possibile quantificare quanti danni di immagine al nostro pallone hanno fatto la lite di Ibra e Lukaku e tutto quello che è successo in Juve-Inter, dal dito medio, agli insulti volgari, al comportamento delle panchine e dei dirigenti? Di sicuro il calcio ci ha rimesso parecchio. Nessuno dei protagonisti ci ha guadagnato. Proprio per questo la Federcalcio e soprattutto la Lega dovrebbero fare mente locale. Dovrebbero chiedere atteggiamenti diversi e più attivi a tutti i soggetti che vanno nei campi per guardare, analizzare, intervenire e sanzionare tutti i comportamenti scorretti, anche quelli che vanno oltre le regola del campo e incidono sull’etica sportiva".