Bucchioni: “Dybala-Inter: ecco quando ci sarà l’annuncio. Lukaku? Fatico a capire una cosa”

Intervenuto su Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato così il calciomercato dell'Inter

"Dybala riflette, ma ha quasi deciso nonostante altre offerte. Basta aspettare la fine delle gare con l’Argentina e poi ci sarà l’annuncio. Prenderebbe il posto di Sanchez e fin qui tutto ok. Quello che si fatica a capire è la trattativa aperta per il ritorno di Lukaku su esplicita richiesta del giocatore. O il Chelsea lo regala o mi sembra complesso…Ma il Chelsea non regala. E allora? Pensare di cedere Lautaro per trovare le risorse da investire sul cavallo di ritorno Lukaku in coppia con Dybala non mi sembra una buonissima idea. Ma non credo che Marotta lo pensi davvero…"